Nvidia-Aktie: Ein Irrtum aufgedeckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat beeindruckende Quartalszahlen veröffentlicht, die alle Erwartungen deutlich übertroffen haben. Am Donnerstag stieg der Aktienkurs in den ersten Handelsstunden um mehr als 20%. Es bleibt abzuwarten, ob dies der verdiente Zuwachs ist. Dennoch konnte Nvidia nicht nur einen Hype um künstliche Intelligenz (KI) erzeugen, sondern diesen auch in Umsatz verwandeln. Das Unternehmen gab für das zweite Quartal einen Umsatz von 11 Milliarden Dollar bekannt – Analysten hatten lediglich mit 7,2 Milliarden Dollar gerechnet und lagen somit fundamental falsch.

Am Mittwoch hatte Nvidia den Handel noch mit einem kleinen Minus abschließen müssen und verzeichnete teilweise Rückgänge von über -2,6 %. Jedoch fielen die Kurse insgesamt laut Beobachtern. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für Nvidia selbst: Die US-Amerikaner...