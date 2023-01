Nvidia-Aktie: Insiderverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Wenn ein Insider Aktien des Unternehmens abstößt, indem er im Vorstand ist, dann müssen Anleger hellhörig werden. Inwiefern ein gewisses Insiderwissen besteht, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Definitiv ist es jetzt aber dazu gekommen, dass Mark A Stevens ein großes Aktienpaket verkauft. So hat er am 9. Januar 2023 nicht weniger als 210.000 Aktien von Nvidia abgestoßen. Dies entspricht einem Wert von 33.273.900 USD. Insgesamt hält Stevens 4.507.786 Aktien des Unternehmens. Er ist ein amerikanischer Milliardär und Risikokapitalgeber. Zudem ist er Partner bei S-Cubed Capital in Menlo Park, Kalifornien.

Anstieg in Richtung folgender Widerstandsmarke!

Schon Ende 2021 begannen die Kurse der Nvidia-Aktie zu purzeln. Im Rahmen einer fünfteiligen Abwärtsbewegung fiel der Titel auf rund 108 USD. Inzwischen hat sich die Kurszone von 190 USD als harte Widerstandszone herauskristallisiert. Die Preise stießen sich bereits mehrfach davon zur Unterseite ab. Derzeit sind die Bullen dabei, wieder Kurs auf diese markante Zone zu nehmen. Falls es zum Scheitern kommt, so kann nochmals die 100er-Marke angelaufen werden. Der Umstand, dass seit 2012 in der Spitze mehr als 10.000% gut gemacht wurden, spricht zumindest für eine größere Korrekturbewegung der Nvidia-Aktie.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Nvidia-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

