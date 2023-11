Nvidia-Aktie: Hochspannung garantiert

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das haben selbst die erfolgsverwöhnten Nvidia-Aktionäre noch nicht erlebt: Die Aktie des Chip- und Grafikartenspezialisten beendete den gestrigen Handelstag zum ersten Mal über der magischen Marke von 500 US$. Damit notiert die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) so hoch wie noch nie zuvor. Werden die Quartalszahlen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss präsentiert werden, dieses Kursniveau rechtfertigen?