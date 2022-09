Nvidia-Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Ein neuer Hammer, der die Aktie von Nvidia treffen kann. Das Technik-Unternehmen wurde nun von einem Analysten bezogen auf das Kursziel nach unten bewertet. Dies wiederum bestätigt den Eindruck, den das Unternehmen in diesen Tagen an den Handelsmärkten hinterlässt. Die Aktie verlor auch am Donnerstagvormittag erneut kräftig. Die Notierungen rutschten auf weniger als 145 Euro. Nvidia: Die Herabstufung Die Aktie… Hier weiterlesen