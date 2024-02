Nvidia Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Technologieaktien von Nvidia zeigen gemischte Signale für Investoren.

Zunächst einmal liegt die Dividendenrendite von Nvidia bei 0,03 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,19 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzung für Nvidia ist insgesamt gut, basierend auf 32 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Innerhalb eines Monats gibt es jedoch eine Kursprognose von 447,41 USD für das Wertpapier, was auf ein mögliches Abwärtspotenzial von -27,28 % hindeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Abschnitt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Nvidia als neutral bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 33,09 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI als gut eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Nvidia hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 218,66 % erzielt, was deutlich über der Branchenrendite von 42,11 % liegt. Diese herausragende Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Signale für Nvidia, was Anleger vor eine Herausforderung stellt, die verschiedenen Aspekte sorgfältig abzuwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

