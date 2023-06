Nvidia-Aktie: Fortsetzung des Aufwärtstrends erwartet – Kursziel bei 475 Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia verzeichnete am Freitag im vorbörslichen Handel ein Plus von fast 1 Prozent, nachdem das Investmenthaus Daiwa Capital seine Bewertung für den Technologieriesen heraufgestuft hatte. Dieser Schritt wurde durch Untersuchungen begründet, die auf die starke Stellung von Nvidia in der Künstlichen Intelligenz (KI) hinweisen.

Nvidia: Vorherrschaft in der KI-Industrie!

Der Analyst Louis Miscioscia erhöhte sein Rating für die Nvidia-Aktie von “Neutral” auf “Outperform” und korrigierte gleichzeitig das Kursziel von 408 US-Dollar pro Aktie auf 475 US-Dollar. Er unterstrich dabei Nvidias Dominanz im Sektor der künstlichen Intelligenz, insbesondere bei generativer KI – ein Bereich, der für Konkurrenten wie AMD und Intel schwer zu erreichen ist wegen des umfangreichen Angebots an Produkten und Services seitens...