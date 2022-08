Nvidia-Aktie: Fassungslos!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Was für ein Kursrücksetzer für Nvidia. Die Aktie hat am Donnerstag einen Abschlag in Höhe von annähernd -5 % hinnehmen müssen. Die Notierungen sind dabei insgesamt in einer Woche um -11 % nach unten gerutscht. Wie weit geht es nun? Der Hintergrund ist recht einfach: Die Zahlen von Nvidia liegen vor! Die Quartalszahlen von Nvidia sind der wohl einflussreichste Faktor… Hier weiterlesen