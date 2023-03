Nvidia Aktie: Experten geben Empfehlungen - das sollte man wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie hat zum Ende des Handelstages am 12. März 2023 an der NASDAQ-Heimatbörse einen Schlusskurs von 213,80 erreicht. Das Unternehmen gehört dem Technologie-/Halbleiter-Segment an.

Analyse der Expertenmeinungen: Aktuelle Einschätzung zu Nvidia

In den vergangenen drei Monaten haben insgesamt 20 Analysten ihre Bewertungen für Nvidia abgegeben. Das durchschnittliche Rating des Unternehmens lautet “Neutral” und setzt sich aus 8 Kauf-, 11 Halte- und einer Verkaufsempfehlung zusammen. Eine weitere Betrachtung zeigt, dass im vergangenen Monat 9 Analysten die Aktie als “gut”, 11 als “neutral” und nur eine als “schlecht” bewertet haben.

Das Gesamtergebnis führt zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens. Die durchschnittliche Kursprognose von 247,35 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 12,64 Prozent im Vergleich zum...