Nvidia-Aktie: Enormer Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia ist auch am Freitag weiter durchgestartet. Die US-Amerikaner haben den Wert um fast 2 % nach oben geschoben. Damit gelingt Nvidia ein Schritt in die richtige Richtung – die Rekordkurse eröffnen ganz neue Chancen. Auf diesem Niveau, das die Aktie erreicht hat, wird kein Investor mehr im Minus sein. Der Verkaufsdruck dürfte also recht gering sein. Die Kursziele der Analysten bleiben für den KI-Wert immens.

Nvidia: Die KI-Bombe

Mit dem Ausbruch der KI-Welt haben sich die Aussichten von und für Nvidia noch einmal deutlich verbessert. Denn die Amerikaner sind nun auf dem Weg dazu, die Umsätze im laufenden Jahr auf 58,9 Mrd. Dollar zu schrauben. Im kommenden Jahr soll der Umsatz auf 91 Mrd. Dollar explodieren. Das heißt: Die Aktie wird wertvoller. Analysten sehen das Kursziel noch auf ca. 675 Dollar!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 02.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...