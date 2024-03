Nvidia Aktie: Eine neue Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa -34,87% unter dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Nvidia

Am 13.03.2024 verzeichnete Nvidia eine Kursentwicklung von -0,74%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 542,87 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,62.

Marktentwicklung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung von Nvidia in den letzten fünf Handelstagen beträgt -1,55%, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet. Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 542,87 EUR aus, was einem potenziellen Kursrisiko von -34,87% entspricht. Trotz des schwachen Trends der letzten Zeit sind 39 Analysten derzeit der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. 11 Analysten sehen die Aktie optimistisch und bewerten sie als “Kauf”, während 5 Experten eine neutrale Bewertung abgeben.

Fazit und Ausblick

Insgesamt zeigen sich also rund 90,91% der Analysten noch optimistisch bezüglich der Entwicklung von Nvidia. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung und bleibt unverändert.

Die Analyse der Nvidia-Aktie zeigt, dass die Meinungen der Experten zwar gemischt sind, aber eine klare Tendenz zu positiven Einschätzungen besteht. Anleger sollten jedoch weiterhin die Entwicklung des Unternehmens und des Marktes genau im Auge behalten, um fundierte Investitionsentscheidungen treffen zu können.

