Nvidia-Aktie: Eine Warnung - oder?

am Mittwoch ging es für die US-Aktie von NVidia deutlich bergab. Ein Hintergrund ist offenbar die Warnung aus dem Unternehmen selbst, dass die Tech-Industrie in den USA Schaden nehmen könne. Doch bei Lichte betrachtet ist im Wesentlichen alles anders.

Die Schulden-Diskussion schadet auch Nvidia

Die Börsen insgesamt sind verunsichert. Dies scheint aber nicht an einzelnen Unternehmen wie Nvidia zu liegen, sondern vielmehr am Umfeld. Ganz konkret haben sich die Parteien Republikaner und Demokraten in den USA zum Umgang mit der sogenannten Schuldenobergrenze noch immer nicht geeinigt. Die Schuldenobergrenze muss nach oben verschoben werden, damit der US-Staat zahlungsfähig bleibt. Eine Zahlungsunfähigkeit würde zu Irritationen und vielleicht sogar zu einem Crash am Aktienmarkt führen – die Anleihen,...