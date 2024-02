Nvidia Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,63 liegt Nvidia unter dem Branchendurchschnitt von 75,27 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Nvidia in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 218,66 Prozent erzielt, während die Branche einen durchschnittlichen Ertrag von 3927,19 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte Nvidia in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung. Die Stimmung verbesserte sich, und die Kommunikationsfrequenz nahm zu. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nvidia liegt bei 77,63, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25 beträgt 32,48 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

