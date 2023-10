Nvidia-Aktie: Börsen-Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de)

Ein starker Wind bläst für die Nvidia-Aktie, die sich auf dem Parkett immer wohler zu fühlen scheint. Mit einem Kurs von 440 USD am letzten Mittwoch zeigt sie sich robust und liegt seit Wochenbeginn sogar 1,1 % im Plus. Ein kürzlich veröffentlichtes Kauf-Rating von KeyBanc Capital Markets, das den Zielpreis von 670 auf 750 USD anhebt, wirkt als zusätzlicher Treibstoff. Doch was ist für Anleger jetzt wirklich wichtig, und wie sieht die technische Analyse aus? Hier ist der aktuelle Überblick.

Upgrades und technische Analyse

Kurs: 440 USD

440 USD Zielpreis von KeyBanc: 750 USD

750 USD GD200: 325 USD (steigend)

KeyBancs jüngstes Kauf-Rating spricht Bände und katapultiert die Nvidia-Aktie in eine neue Bewertungsliga. Interessant ist auch die technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt (GD200) liegt bei 325 USD und zeigt einen Aufwärtstrend....