Nvidia-Aktie: Den Bezug zur Realität verloren?

Analysten und Anleger, die noch vor wenigen Wochen dachten, die Nvidia-Aktie (918422) wäre längst überbewertet, sahen sich getäuscht. Auch nach dem gewaltigen Kurssprung Ende Mai setzte die Aktie des Tech-Konzerns ihren Aufwärtstrend unbeirrt fort. Seit Jahresbeginn hat Nvidia seinen Börsenwert nahezu verdreifacht – auf über eine Billion US$. Am 14. Juni kletterte das Papier auf ein neues Allzeithoch bei 434 US$. Hat diese Bewertung noch Bezug zur Realität?