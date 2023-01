Nvidia-Aktie: Bessere Zeiten nach der Phase von Lieferengpässen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das Unternehmen hatte, wie viele andere auch, mit schwierigen Zeiten zu kämpfen. Insbesondere Lieferengpässe und auch anziehende Rohstoffpreise sorgten für Probleme. Der britischen Investmentbank Barclays nach, könnten sich diese in abziehbarer Zeit auflösen bzw. verbessern. Dies teilte der Analyst Blayne Curtis diese Woche in einer Studie mit. Künstliche Intelligenz wird wohl zukünftig einer der Haupttreiber werden. In diesem Rahmen wird das Kursziel für Nvidia von 170 auf ganze 250 $ zu Oberseite gesetzt.

Charttechnischer Widerstand voraus!

Aktuell handelt die Nvidia-Aktie bei 190 USD und trifft damit in einen harten Widerstandsbereich hinein. Bereits im Juni, August und Dezember letzten Jahres haben es die Bullen nicht geschafft, diese Marke zu übersteigen. Es kam immer wieder zu Rücksetzern. Aus dieser Sicht heraus könnte es jetzt auch passieren, dass es zunächst zu einem wiederholten abprallen kommt. Falls es die Bullen nun doch bewerkstelligen können, dann ist die Luft Richtung 290 USD gerade zu frei. Auf der Unterseite wird es wichtig sein, das letzte prägnante Tief im Bereich von etwa 140 USD zu halten.

Die Trends drehen sich wieder zum bullischen hin!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Nvidia-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

