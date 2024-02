Nvidia Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 26,63 um 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 70,83 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nvidia-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 16, und der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 14,96, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben die Aktie von Nvidia im letzten Jahr insgesamt mit 25 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig betrachtet zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Für den letzten Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 447,41 USD, während der letzte Schlusskurs bei 693,32 USD liegt, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -35,47 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Nvidia.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Nvidia haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf das Stimmungsbild. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nvidia daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

