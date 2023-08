Nvidia-Aktie: Beeindruckender Erfolg für das Unternehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia hat sich seit geraumer Zeit als einer der bevorzugten TechAktien im Masterclass etabliert. Analysten heben hervor, dass das Unternehmen stark im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) positioniert ist. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen erlebte die Nvidia-Aktie einen beeindruckenden Anstieg von über 8%, den höchsten Wert in den vergangenen Wochen. Obwohl sie später noch an Wert verlor, ging sie am Ende des Handelstages immerhin mit einem Plus von 1% aus dem Geschäftstag hervor.

Die Börsen warten gespannt auf die Aussagen der Fed, der US-Zentralbank, welche bisher noch zurückhaltend zu den künftigen Zinsschritten geäußert hat. Dies könnte dazu führen, dass verschiedene Tech-Titel nicht weiter steigen könnten und führte möglicherweise auch zu Intraday-Gewinnmitnahmen bei Nvidia.

Nvidias erstaunliche Bilanz

In den...