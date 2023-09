Nvidia-Aktie: Aus und vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie erfuhr im Laufe des Jahres 2023 beeindruckende Höhenflüge, jedoch hat sie sich in letzter Zeit stark abgekühlt. Das Unternehmen beendete die letzte Handelswoche bei 417 USD, was eine deutliche Verringerung von -5,1 % im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Handelstagen darstellt. Für den aktuellen Monat beläuft sich das Minus sogar auf -16,1 %. Im Kontext steigender Anleiherenditen und zunehmender industrieller Unsicherheiten stellt sich die Frage, was Anleger von der Nvidia-Aktie in den kommenden Wochen und Monaten erwarten können.

Marktanalyse: Nvidia und die Halbleiterindustrie

Steigende Anleiherenditen machen Aktien weniger attraktiv.

Der Philadelphia SE Semiconductor Index ist in diesem Monat um über 7 % gefallen.

Nvidia-Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 14 % gefallen.

