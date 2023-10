Nvidia-Aktie: Aus Sicherheitsbedenken abgesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nvidia-Aktie zeigt sich als echter Überflieger und schloss am Donnerstag bei einem beeindruckenden Kurs von 469 USD. Damit weist die Aktie in dieser Woche einen satten Zuwachs von 2,6% auf, während sie im laufenden Monat sogar um 7,9% zulegen konnte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den geopolitischen Unsicherheiten, die sich aus den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten ergeben. Nvidia hat beispielsweise einen für nächste Woche in Tel Aviv geplanten KI-Gipfel wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.

Technische Indikatoren sprechen für Nvidia

Es wird noch interessanter, wenn wir uns die technischen Indikatoren ansehen. Der 200-Tage-Durchschnitt, ein wichtiges Barometer für langfristige...