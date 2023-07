Nvidia Aktie: Auf dem Weg zu 500 US-Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Nvidia-Aktienkurs zeigt weiterhin eine starke Aufwärtsbewegung. Trotz leichter Verluste in der vorherigen Handelswoche, verzeichnet die Aktie diese Woche wieder Gewinne. Der KI-Marktführer schließt den Freitagshandel mit einem Plus von 3,60 Prozent ab. Die gesamten Kurszuwächse für den Juli belaufen sich auf 8,51 Prozent.

Es ist bereits der siebte Monat in Folge mit Preissteigerungen für die Aktie. Seit Beginn des Jahres konnte der Anteilsschein um beeindruckende 214 Prozent zulegen und ist somit Spitzenreiter im S&P 500 und Nasdaq 100 Indexes. Von dem aktuellen Hype um das Thema künstliche Intelligenz profitiert insbesondere die Nvidia-Aktie.

Die ersten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick haben am Markt große Begeisterung hervorgerufen und damit den Kurs weiter in die Höhe getrieben.

Analysten sehen noch...