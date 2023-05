Nvidia Aktie: Anstieg um 30% - Was steckt dahinter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia verzeichnete am Donnerstag in den ersten Handelsstunden einen beeindruckenden Aufwärtssprint. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen am Vortag stieg die Aktie zeitweise um über 30%. Der Markt hat bei solchen Schwergewichten selten eine so starke Aufwärtsbewegung gesehen. Bereits am Tag zuvor dürften sich viele Investoren von Nvidia getrennt haben, da es schien, als hätte der Kurs nach massiven Gewinnen im laufenden Jahr bereits sein Maximum erreicht.

Analystenprognosen für Nvidia weitgehend fehlerhaft

Auch aus Sicht der Bankanalysten war die Aktie offenbar überbewertet. Das durchschnittliche Kursziel wurde mit 298 Dollar angegeben, während der Markt die Aktie auf gut 305 Dollar gesteigert hatte. Dies entsprach etwa einem Kurswert von 279,10 Euro, welchen Nvidia noch am Vortag erreichte.

Bis zum Mittag des Donnerstags...