Nvidia Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse zeigt, dass die Nvidia-Aktie aktuell als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 407,1 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (481,68 USD) um +18,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 468,06 USD, was einer Abweichung von +2,91 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nvidia war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ausgewertet und festgestellt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Jedoch wurden auch 2 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben ebenfalls Einfluss auf die Stimmung und das "Buzz" um eine Aktie. Bei Nvidia wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild mit "Schlecht" bewertet.

Der langfristigen Meinung der Analysten zufolge wird die Nvidia-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 24 positive, 7 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Allerdings ergab eine Analyse jüngeren Datums ein durchschnittliches Rating von "Neutral" und ein Kursziel von 435,71 USD, was einer zukünftigen Performance von -9,54 Prozent entspricht. Daher vergibt unsere Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung der Aktie.

