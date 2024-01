Nvidia Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Nach ihrer Einschätzung liegt das wahre Kursziel um +4,90% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 18.01.2024 verzeichnete die Nvidia-Aktie einen Anstieg um +1,06%. Das aktuelle Kursziel für Nvidia liegt bei 546,32 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,63.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Die positive Kursentwicklung von +1,06% am gestrigen Tag führte zu einem Gesamtanstieg von +3,33% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die Durchschnittseinschätzung von Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für die Nvidia-Aktie liegt bei 546,32 EUR, was ein Kurspotenzial von +4,90% für Investoren bedeutet. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten. Aktuell betrachten 36 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 11 Analysten sie als Kauf einstufen. 4 Experten geben eine neutrale Bewertung ab.

Positive Marktstimmung und Guru-Rating

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +92,16%. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigen die Meinungen der Analysten und die Marktstimmung eine deutliche Positivität und lassen auf eine vielversprechende Zukunft für die Nvidia-Aktie schließen.

