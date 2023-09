Nvidia-Aktie: Ein Alptraum für Skeptiker

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia hat sich im KI-Boom auch in den vergangenen Tagen großartig an den Aktienmärkten geschlagen. Die Aktie ist mit dem Plus von 5,7% in einer Woche ein Alptraum für alle Skeptiker, die von massiv fallenden Erwartungen ausgegangen sind.

Das Unternehmen hat seine Zahlen präsentiert und dabei durchaus für positive Überraschungen an den Märkten gesorgt. Der Titel hat in dieser Präsentation einen Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar gemeldet. Das sind wiederum deutlich mehr, als der Konzern selbst erwartet hatte – er war zunächst von 11 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten hatten zuvor sogar nur 7,2 Milliarden Dollar für das betreffende Quartal geschätzt. Klar ist: Der Markt, die Analysten, das Unternehmen: Alle haben die Entwicklung unterschätzt.

Kursziele von Nvidia steigen

In den vergangenen Tagen gab es bei steigenden...