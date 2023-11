Nvidia-Aktie: Alle sind glücklich - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia hat in der vergangenen Woche ein Plus von mehr als 9 % einheimsen können. Die KI, angeblich überbewertet, treibt den Kurs nun erneut voran. Die Aktie konnte allein am Freitag einen Gewinn von über 2,6 % erreichen. Damit notiert der Kurs nun in Höhe von fast 420 Euro – es fehlt nur noch ein Stück von gut 10 % auf den höchsten Kurs aller Zeiten.

NVidia: Behalten die Analysten Recht?

Die Analysten hatten den Konzern ohnehin recht günstig beurteilt. Laut deren Kursschätzung kann Nvidia annähernd auf 600 Euro steigen – dies ist die durchschnittliche Kursschätzung lt. Marketscreener. Damit sind noch einmal mehr als 42 % möglich, so die Einschätzung. Die Notierungen sind zuletzt meist unter 400 Euro gerutscht, könnten jetzt aber noch einmal einen Schub erreichen – aus der charttechnischen Warte. Der Trend zeigt wieder klar...