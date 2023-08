Nvidia-Aktie: Alle Erwartungen übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie befindet sich auf einem atemberaubenden Höhenflug und hat alle Erwartungen der Analysten und Investoren übertroffen. Die jüngste Anpassung des Kursziels durch Barclays von 600 auf 650 US-Dollar und die Bewertung “Overweight” durch Analyst Blayne Curtis befeuern den Aufwärtstrend. Nicht nur die robusten Quartalszahlen, sondern auch die Expansion in neue Geschäftsbereiche zeugen von dem enormen Potenzial, das Nvidia in der aktuellen Marktphase und auch in der Zukunft besitzt. Mit einer kontinuierlich positiven Performance und einem immensen Wachstumspotenzial hat die Nvidia-Aktie ihren Platz als eine der führenden Halbleiter-Aktien mehr als gerechtfertigt.

Technische Analyse und Indikatoren

Der GD200 der Nvidia-Aktie, ein wichtiger Indikator für Langzeitanalysen, ist steigend und der Kurs liegt deutlich...