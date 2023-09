Nvidia-Aktie: 54 % - bombastisch

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia kann in der kommenden Woche ggf. noch einmal richtig durchstarten. Die US-Amerikaner sind nach einer schwächeren Woche nach Auffassung von Analysten sehr gut aufgestellt. Das Kurspotenzial würde bei gut 54 % liegen.

Nvidia: Sehr stark

Die Aktie hat innerhalb einer Woche einen Rückgang in Höhe von -5 % hinnehmen müssen. Ist das viel oder zu viel? Wahrscheinlich eher nicht. Denn das Unternehmen hat mit seiner Aktie in den zurückliegenden vier Wochen so zwar immer noch -7 % verloren. Dennoch: Der Titel liegt über drei Monate betrachtet minimal hinten. Noch besser: Die Aktie ist in den vergangenen sechs Monaten sogar um fast 60 % geklettert. Insofern ist die Boomphase derzeit schwächer, sie ist aber immer noch messbar.

So große Meldungen oder Nachrichten zu Nvidia gibt es derzeit nicht, dass der Rückgang in der...