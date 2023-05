Nvidia-Aktie +24% im Nachhandel: Wie es jetzt weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Papiere von Nvidia (WKN: 70300) schießen im nachbörslichen Handel um rund +24% auf 380 US$ hoch, was ein neues Allzeithoch für den Titel markiert. Doch was sind die Gründe für den massiven Kurssprung? Und kann die ohnehin schon hoch bewertete Aktie überhaupt weiter nach oben laufen?