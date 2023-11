Nvidia-Aktie: 224 % - was für ein Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nvidia hat bis dato ein rauschendes Jahr hinter sich gebracht. Die US-Amerikaner haben seit dem 1. Januar gut 224 % gewonnen. Die Börsen haben jedoch am Freitag einen kleinen Bremsklotz für die Aktie gestellt. -2, 5% – allerdings weitgehend grundlos. So bleiben die hohen Kursziele für den Titel aus den USA noch immer bestehen. Nach den Zahlen sieht es so aus, als würde das Papier noch nicht einmal besonders teuer sein.

Nvidia: Das ist nicht so teuer wie noch vor Monaten

Die Zahlen haben verraten, dass Nvidia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von vielleicht aktuell 43 bezogen auf die Werte in diesem Jahr hat. Das ist nicht viel. Die Notierungen werden nach den derzeitigen Schätzungen für das kommende Jahr und der aktuellen Bewertung (Marktkapitalisierung liegt bei 1,18 Mrd. Dollar) sogar nur ein KGV von 27 haben.

Das ist –...