Nvidia-Aktie: 14.624% und ein neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Finanztrends Video zu Nvidia



mehr >

Die Nvidia-Aktie ist regelrecht am explodieren! So können Aktionäre des US-Tech-Gigangen in den vergangenen sechs Monten per Saldo einen Kursgewinn von 95% verbuchen, auf Jahressicht schraubte sich die Nvidia-Aktie um 217% nach oben und in der Drei-Jahres-Betrachtung steht sogar ein Plus von 315% auf der Nvidia-Kurstafel! Und auch langfristig ist Nvidia an der Börse ein Gewinner....