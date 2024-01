Nuvve Holding Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nuvve-Aktie liegt bei 76,6 und zeigt somit eine überkaufte Situation an. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuvve-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,42 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,1 USD am Handelstag zeigt einen Unterschied von -76,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Nuvve-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Analysten schätzen die Nuvve-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen abgegeben. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 2,5 USD, was einer Erwartung von 2400 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.