Nuvve Holding Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Aktie von Nuvve hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,4 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,81 USD, was einer Abweichung von -93,96 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,5 USD, während der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -76,86 Prozent ebenfalls unter diesem liegt und somit auch eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Nuvve in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen positiv verändert, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nuvve liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nuvve in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.