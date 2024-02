Nuvei Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung und die Diskussionen um die Nuvei-Aktie haben sich in den letzten Monaten eingetrübt. Die Anleger haben weniger über das Unternehmen diskutiert und es aus ihrem Fokus verloren. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsintensität.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 32,26 CAD für den Schlusskurs der Nuvei-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 33,75 CAD, was einem Unterschied von +4,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nuvei-Aktie liegt bei 59,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Nuvei-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 50 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 48,15 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Nuvei-Aktie ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Nuvei-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsintensität, ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse und basierend auf dem RSI, sowie ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.