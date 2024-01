Nuvei Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nuvei eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, während es an vier Tagen keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Nuvei daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Nuvei identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Nuvei von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nuvei mit 34,81 CAD inzwischen +27,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -3,87 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert eine Ausprägung von 24,57 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 26,91 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Änderung erfahren, wodurch die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Nuvei.