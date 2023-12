Nuvei Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Bei Nuvei liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 18,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nuvei-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 27,29, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält Nuvei daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die langfristige Einstufung der Aktie von Nuvei basierend auf den Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen der letzten zwölf Monate ist insgesamt "Gut". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Nuvei gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 42,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,37 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Nuvei.

Die Anleger-Stimmung bei Nuvei in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was die Einschätzung "Gut" für die Aktie ergibt. Allerdings zeigt die Analyse aus den sozialen Medien auch einige schlechte Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nuvei. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nuvei daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Einschätzung.