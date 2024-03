Nuvei Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nuvei-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 80,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,43 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusätzlich wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger zeigen, dass die Kommentare zu Nuvei überwiegend positiv sind, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt 5 "Gut" und 2 "Schlecht" Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Nuvei-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der vergleichsweise niedrigere gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.