Nuvectis Pharma Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Nuvectis Pharma jedoch kaum verändert. Daher geben wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Nuvectis Pharma gemessen. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Analysteneinschätzungen zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Nuvectis Pharma gab, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 21 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 10,14 USD könnte die Aktie also um 107,1 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Nuvectis Pharma-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nuvectis Pharma-Aktie liegt bei 12, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (30) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nuvectis Pharma.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Nuvectis Pharma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,97 USD, womit der Kurs der Aktie (10,14 USD) um -21,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +19,43 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".