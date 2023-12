Nuvectis Pharma Aktie: Alles kein Problem!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Nuvectis Pharma liegt derzeit bei 13,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,57 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage von -34,38 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage derzeit 8,53 USD, was einer Abweichung von +0,47 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Nuvectis Pharma liegt bei 43,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für die vergangenen 25 Tage liegt bei 43,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nuvectis Pharma-Aktie sind alle 1 Einstufungen als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 21 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 145,04 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Nuvectis Pharma von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung.