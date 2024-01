Nuvation Bio Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Die Nuvation Bio-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 1,55 USD bewertet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,59 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +2,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 1,36 USD. Der letzte Schlusskurs lag darüber (+16,91 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Somit erhält die Nuvation Bio-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nuvation Bio liegt bei 38,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 34,83 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In den letzten zwei Wochen wurde Nuvation Bio von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Insgesamt erwarten die Analysten eine Entwicklung von 224,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5,17 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.