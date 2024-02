Nuvation Bio Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Die Technische Analyse von Nuvation Bio deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,73 USD liegt, was einer Abweichung von +12,34 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,55 USD zeigt eine Abweichung von +11,61 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Nuvation Bio ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie ebenfalls positiv, da von 18 Analystenmeinungen 3 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,17 USD, was einer Erwartung von 198,65 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird ebenfalls ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, mit vermehrten positiven Kommentaren und Themen in den letzten Wochen. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme positiver Kommentare über Nuvation Bio wider. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Die erhöhte Aufmerksamkeit und die positive Stimmung führen zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie von Nuvation Bio.