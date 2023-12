Nuvation Bio Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf Nuvation Bio zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nuvation Bio-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen somit zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 3 Einstufungen "Gut" sind, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 246,76 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Nuvation Bio diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt und somit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.