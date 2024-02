Nuvation Bio Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Die technische Analyse der Nuvation Bio-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,66 USD lag, was einem Unterschied von +7,79 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,54 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,52 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +9,21 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Nuvation Bio-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Nuvation Bio ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie der Nuvation Bio insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 211,24 Prozent darstellt und somit auch zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nuvation Bio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.