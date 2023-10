Nutzung der Möglichkeiten der Branche zur Maximierung des geschäftlichen Nutzens von 5G

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Das jährliche Global Mobile Broadband Forum (MBBF) von Huawei startete gestern in Dubai. Die Veranstaltung begann mit einer per Livestream übertragenen Diskussion zwischen dem amtierenden Vorsitzenden von Huawei, Ken Hu, und dem Generaldirektor der GSMA, Mats Granryd, über den aktuellen Stand der 5G-Entwicklung und Zukunftsprognosen.„Die Technologie ändert sich sehr schnell, und jeden Tag entstehen neue Anforderungen", sagte Hu. „Daher müssen sich unsere Netzwerke auch zukünftig weiterentwickeln. Unsere gesamte Branche muss sich auf die Zukunft vorbereiten und die Investitionen in 5G maximieren. Deshalb arbeiten wir so intensiv an 5G-Advanced."5G hat schnell große Fortschritte gemachtSowohl Hu als auch Granryd stimmten darin überein, dass 5G erhebliche Fortschritte bei der Netzeinführung, der Übernahme, den Verbraucherdiensten und den Industrieanwendungen gemacht hat. Bisher wurden weltweit mehr als 260 5G-Netzwerke eingesetzt, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung abdecken. 5G ist die am schnellsten wachsende Mobilfunktechnologie aller Zeiten und hat nur drei Jahre nach ihrer Einführung bereits eine Milliarde Nutzer erreicht. Im Vergleich dazu brauchte 4G sechs Jahre, um denselben Meilenstein zu erreichen.Laut Hu ist 5G zu einem neuen Wachstumsmotor für Mobilfunkbetreiber auf dem Verbrauchermarkt geworden. Für führende Mobilfunkanbieter auf der ganzen Welt macht 5G jetzt den größten Teil des Netzwerkverkehrs aus. Insbesondere videobasierte Anwendungen verändern die Verbrauchsgewohnheiten, was zu einem drei- bis fünffachen Anstieg des Netzwerkverkehrs und einem durchschnittlichen Anstieg von 10 bis 25 % bei ARPU führt.5G hat auch mobilen Kommunikationsnetzwerken dabei geholfen, in den vertikalen Markt zu expandieren – einer der größten Unterschiede zu 4G. Derzeit gibt es weltweit mehr als 50.000 industrielle 5G-Anwendungen und mehr als 10 Millionen 5G-Verbindungen im industriellen Umfeld.„In den vergangenen vier Jahren haben wir Schlüsselszenarien für industrielle Anwendungen wie Fernsteuerung, Video-Backhaul, maschinelles Sehen und Positionierung identifiziert, in denen wir den Wert von 5G maximieren können", so Hu weiter. „Wir haben auch Branchen wie Bergbau, Häfen und die verarbeitende Industrie ausgemacht, in denen wir die 5G-Fähigkeiten ausbauen können."Granryd merkte an: „5G treibt die digitale Transformation branchenübergreifend voran und eröffnet enorme Chancen. Im Jahr 2030 wird 5G die Weltwirtschaft um 1 Billion US-Dollar bereichern, wobei sich die Vorteile auf alle Branchen erstrecken werden."Neue Fähigkeiten, Modelle und Ökosysteme: Ausschöpfung des vollen Potenzials von 5GIn seiner Rede über die nächsten Schritte für 5G erwähnte Hu mehrere wichtige verbrauchernahe Initiativen, die Mobilfunkbetreibern zu einem anhaltenden Geschäftserfolg verhelfen können. Dazu gehören der kontinuierliche Ausbau der Netzabdeckung, die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Erprobung flexiblerer Preismodelle.Was den B2B-Markt betrifft, so schlug Hu vor, dass die Branche bewährte 5G-Anwendungen nutzen sollte, um die 5G-Einführung in größerem Umfang in weiteren Branchen voranzutreiben. Während dieses Prozesses können sich Mobilfunkbetreiber besser positionieren, um neue Chancen in der Digitalisierung der Industrie zu ergreifen, indem sie ihre Fähigkeiten in den Bereichen Cloud, Entwicklung von Industrieanwendungen und End-to-End-Systemintegration stärken.„Wir werden viel zu tun haben", sagte Hu. „Wir müssen unsere Fähigkeiten verbessern, die Technologie weiterentwickeln, ein besseres Nutzererlebnis schaffen, die Industrie vergrößern und den Wert unserer Investitionen in 5G maximieren."Um das 5G-Anwendungsökosystem weiter zu bereichern, hat die GSMA die Open Gateway-Initiative vorgeschlagen, um branchenübergreifende Innovationen zu unterstützen. Open Gateway ist ein System gemeinsamer APIs, das einen universellen Zugang zu Betreibernetzwerkfähigkeiten bietet und Entwicklern und Cloud-Dienstleistern ermöglicht, neue digitale Dienste zu verbessern und zu erstellen.„Jetzt haben wir etwa 240 Mobilfunkbetreiber bei uns angemeldet, die mehr als 62 % der weltweiten Mobilfunkkunden repräsentieren", sagte Granryd. Open Gateway ist eine Möglichkeit für Entwickler, Hyperscalers und andere, die Fähigkeiten von Netzwerken effektiver zu nutzen und gemeinsame APIs zu schaffen, die wir in der gesamten Betreibergemeinschaft teilen können." Es ist so, wie wir es in der 2G-Ära mit dem Roaming gemacht haben, aber für APIs. Es ist sehr, sehr spannend."„Wir müssen das Ökosystem aktivieren", erklärte Hu. „Insbesondere Anwendungsentwickler. Open Gateway ist eine großartige Möglichkeit, Entwicklern dabei zu helfen, Netzwerke vollständig zu nutzen und größere Entwicklungsmöglichkeiten für 5G sowohl in dem Verbraucher- als auch in dem Industrie-Digitalisierungsmarkt zu schaffen."Das Global Mobile Broadband Forum 2023 wird von Huawei gemeinsam mit seinen Industriepartnern GSMA, GTI und SAMENA organisiert. Dieses jährliche Forum findet am 10. und 11. Oktober in Dubai, VAE, statt und versammelt Mobilfunknetzbetreiber, Branchenführer und Ökosystem-Partner aus aller Welt, um den Erfolg der Kommerzialisierung von 5G zu untersuchen und die kommerzielle Nutzung von 5.5G zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023.