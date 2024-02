Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland erreicht erhöhte Jahresprognose

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die zuvor mehrfach angehobene Prognose erreicht. Der Umsatz stieg um rund 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro und damit genau auf den in Aussicht gestellten Wert, wie SAF-Holland auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in Bessenbach mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Übernahmen, legte der Umsatz nur um 11 Prozent zu. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen.

Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) schnellte um 62 Prozent auf 202 Millionen Euro nach oben. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) lag bei 9,6 Prozent, nachdem im Vorjahr 8 Prozent zu Buche standen. SAF-Holland verwies auf eine deutlich effizientere Produktion und einen höheren Anteil des Ersatzteilgeschäfts am Gesamtumsatz. Auch Synergien durch die Übernahme des schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex hätten sich positiv bemerkbar gemacht./niw/stk