Nutryfarm Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Nutryfarm betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Nutryfarm weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu derselben "neutralen" Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nutryfarm von 0,085 SGD eine Entfernung von -5,56 Prozent vom GD200 (0,09 SGD), was als "schlechtes" Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,09 SGD, was ebenfalls zu einem "schlechten" Signal aufgrund des Abstands von -5,56 Prozent führt.

Auch die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Nutryfarm ist durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nutryfarm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -78,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -2,27 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -76,48 Prozent für Nutryfarm führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent hatte, liegt Nutryfarm um 72,59 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlechten" Rating für Nutryfarm in dieser Kategorie.