Nutryfarm Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Nutryfarm-RSI liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Nutryfarm.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nutryfarm lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Nutryfarm in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Nutryfarm in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -78,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Underperformance von -76,48 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance mit -71,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Nutryfarm derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,09 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,085 SGD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,09 SGD führt zu einer Abweichung von -5,56 Prozent und damit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für Nutryfarm.