Nutryfarm Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Dividendenrendite von Nutryfarm beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Nutryfarm eine Performance von -78,75 Prozent, was eine Underperformance von -76,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Verglichen mit dem "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Nutryfarm 73,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nutryfarm beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Die aktuelle Kursentwicklung von Nutryfarm liegt mit 0,085 SGD um -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -5,56 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.