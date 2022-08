Nutrien Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Nutrien, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.08.2022, 10:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 115.37 CAD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Nutrien. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nutrien daher eine "Buy"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Sell", 0 mal "Buy"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Insgesamt erhält Nutrien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Nutrien-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Nutrien-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nutrien vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 96,79 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -16,11 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (115,37 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nutrien somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,76 % ist Nutrien im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,77 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,01 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.