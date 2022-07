Nutrien Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Für die Aktie Nutrien aus dem Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 27.07.2022, 22:22 Uhr, ein Kurs von 106.35 CAD geführt.

Wie Nutrien derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Nutrien-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 13 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (96,79 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 106,35 CAD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nutrien eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Nutrien von 106,35 CAD ist mit +0,83 Prozent Entfernung vom GD200 (105,47 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 110,48 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,74 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nutrien-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Nutrien liegt mit einem Wert von 13,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 87 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 96,71. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".