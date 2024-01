Nutrien Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Nutrien verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,26 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,61 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -10,65 Prozent für Nutrien führt. Auch der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Nutrien um 10,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nutrien-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 50,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nutrien.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Nutrien eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) wird die Nutrien-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,52 gehandelt wird, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 323,21 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.